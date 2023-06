Die Klinik Quirónsalud Palmaplanas entwickelt sich im Zuge des Strategieplans für Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft, den Quirónsalud auf den Balearen verfolgt, zu einem Vorbild für die Erzeugung sauberer Energie für den Eigenbedarf.

Klinik Quirónsalud Palmaplanas: ein Projekt, das sich der nachhaltigen Energieversorgung verschreibt.

In diesem Sinne setzt man mit der Installation von Photovoltaikmodulen bei Quirónsalud Palmaplanas auf saubere und erneuerbare Energien, zusätzlich zu anderen bereits in der Klinik realisierten Projekten, wie beispielsweise dem Austausch von Halogenleuchten gegen LED-Beleuchtung, was den Energieverbrauch für Beleuchtung um 50 % verringert hat. Darüber hinaus wurde ein zentraler Schalter am Zugang zum Sprechstundenbereich für externe Patienten angebracht, sodass Licht und Klimaanlage zentral abgeschaltet werden können, damit diese am Ende eines Arbeitstags nicht angeschaltet bleiben und gleichzeitig die Lebensdauer der Kühlanlagen verlängert wird. Zudem verfügt das Krankenhaus über ein Managementsystem, wodurch sich in bestimmten Bereichen automatisch das Licht abschaltet, wenn dieses nicht benötigt wird.

Die Photovoltaikanlage der Klinik Quirónsalud Palmaplanas ermöglicht die Einsparung von CO2-Emissionen von 688.676 kg pro Jahr. Die bislang gewonnene saubere Energie entspricht bereits jetzt einer Reduzierung der Emissionen, die mit der Pflanzung von 530 Bäumen erreicht werden könnte.

Alle diese Initiativen wurden im Einklang mit dem Nachhaltigkeitskonzept der Klinik auf den Weg gebracht. In Kürze folgen weitere Maßnahmen in der Clínica Rotger sowie in den restlichen Gesundheitseinrichtungen von Quirónsalud auf Mallorca.

Ein Beispiel für die Installationen am Dach der Klinik: Die Energiegewinnung wird optimiert und die Sicht auf die Paneele minimiert.

Im Zuge des Projekts, das in der Klinik in mehreren Phasen umgesetzt wird, wurden bisher insgesamt 1.848 Paneele auf einer Dachfläche von 4.420 m2 sowie auf Pergolen in einigen Parkplatzbereichen angebracht. Die installierte Photovoltaikleistung beträgt 997 kW mit einer voraussichtlichen Energiegewinnung von 1.117.303 kWh pro Jahr, die für den Eigenbedarf des Krankenhauses verwendet werden. Dies deckt durchschnittlich 28 % des Energiebedarfs der Klinik und erreicht je nach Jahreszeit Spitzenwerte von bis zu 90 %. Durch die Photovoltaikanlage des Krankenhauses Quirónsalud Palmaplanas können jährlich 688.676 kg CO2-Emissionen eingespart werden. Dies entspricht dem CO2-Ausstoß von 455 Automobilen. Andererseits kommt die bis jetzt erhaltene saubere Energie einer Emissionseinsparung in der Größenordnung von 530 neu gepflanzten Bäumen gleich.

Die Photovoltaikanlage der Klinik Quirónsalud Palmaplanas deckt in Spitzenzeiten 90 % des Energiebedarfs des Krankenhauses ab.

Die Platzierung der Anlage auf dem Dach des Gebäudes ist ein Beispiel für Umweltbewusstsein und Energieeffizienz. Es ist ein hervorragender Standort, um maximale Sonnenenergie mit der geringstmöglichen landschaftlichen Beeinträchtigung aufzunehmen. Die Dächer der Gesundheitszentren sind somit die ideale Wahl für die Platzierung der Paneele. In diesem Sinne ist die Klinik Quirónsalud Palmaplanas derzeit auf Mallorca das Privatkrankenhaus mit der größten Fläche an installierten Solarmodulen. In der Haupthalle der Klinik kann man auf einem Bildschirm mitverfolgen, wie viel Energie zum jeweiligen Zeitpunkt produziert wird und welche positiven Effekte die Photovoltaikanlage für die Umwelt hat.

Installation in Form eines Daches zur Optimierung der Leistung

Um die Leistung der Paneele um 40 % zu optimieren, wurden diese in Dachform mit Ost-West-Ausrichtung angebracht. Durch dieses System wird die meiste Energie morgens und nachmittags produziert. Dadurch wird die Produktionskurve abgeflacht und dem Bedarfsmodell des Krankenhauses angepasst. So kann die Deckung des Eigenbedarfs erhöht und im Zuge dessen die Rentabilität der Anlage gesteigert werden. Die Ost-West-Ausrichtung reduziert darüber hinaus den durch die Paneele erzeugten Schatten. Auf diese Weise steht noch mehr Dachfläche zur Installation einer höheren Anzahl an Modulen pro Flächeneinheit zur Verfügung. Infolgedessen wird mehr Strom gewonnen und mehr saubere Energie erzeugt.