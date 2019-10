"Game Of Thrones"-Star Lena Headey kommt nach Mallorca

Das Evolution Mallorca International Film Festival hat am Montag (14.10.) das Programm für die diesjährige Ausgabe vom 23.-29.10. präsentiert. Stargast in diesem Jahr ist die für ihre Rolle als Königin Cersei in "Game Of Thrones" bekannte Schauspielerin Lena Headey. Die 46-Jährige wird beim Festival zwei Filme präsentieren: Den Spielfilm "The Flood", bei dem sie die Hauptrolle spielt. Und den Kurzfilm "The Trap", bei dem sie Regie geführt hat (beide Filme 25.10., 20.30 Uhr CineCiutat). Zudem wird sie mit dem Evolutionary Award ausgezeichnet.

Den gleichen Preis erhält auch der israelische Regisseur Guy Nattiv, der beim Festival seinen Oscar-prämierten Filmes "Skin" präsentiert (28.10., 19 Uhr, CineCiutat). Wann die Prämierten im Rahmen des Festivals ihren Preis erhalten, ist noch nicht bekannt.

Bei der Eröffnungszeremonie im Teatre Principal am 23.10. wird der für seine Dokumentarfilme bekannte Regisseur Asif Kapadia den Evolution Vision Award erhalten. Seine preisgekrönte Doku "Amy" über Amy Winehouse läuft am 24.10. um 18.30 Uhr im CineCiutat.

Das Evolution Film Festival zeigt zudem die Weltpremiere der TV-Serie "The Mallorca Files", die in den vergangenen Monaten auf der Insel gedreht worden war. Hierbei handelt es sich um eine Ko-Produktion zwischen der britischen BBC und dem ZDFneo. Am 25.10. werden um 18.30 Uhr im CineCiutat die ersten beiden Folgen gezeigt. Die Hauptdarsteller Elen Rhys und Julian Looman werden anwesend sein. /pss