Unter Drogeneinfluss Auto im Meer versenkt: ein Jahr Haft

Er habe mit "absoluter Verachtung des menschlichen Lebens" gehandelt, so stellt es die Staatsanwaltschaft in ihrem Abschlussbericht fest. Ein 26-jähriger Mann ist von einem Gericht in Palma de Mallorca am Mittwoch (28.4.) zu einem Jahr Haft, Führerscheinentzug, Sozialstunden sowie einer Strafe und einer Entschädigung für einen Autovermieter verurteilt worden, bei dem er einen Skoda geliehen hatte, den er im Meer nahe der Urbanisation Son Verí in der Gemeinde Llucmajor versenkte. Der Mann räumte vor Gericht alle Vorwürfe ein und akzeptierte die Strafe.



Demnach kehrte der junge Mann am 9. Februar 2020 gegen 8 Uhr morgens mit einem geliehenen Skoda Fabia von einer durchgefeierten Nacht zurück. Er stand - wie später eine Blutentnahme zeigte - unter dem Einfluss von Alkohol, Cannabis, Amphetamin und Benzodiazepinen (Schlafmitteln). Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit raste der Mann etwa 850 Meter durch die Siedlung Son Verí und erfasste beinahe eine Spaziergängerin, die sich nur durch einen Sprung auf die Seite retten konnte.





Se a procedido a la extracción del vehículo del mar, en la zona de Son Veri donde se precipitó el domingo por la mañana. @ajllucmajor @112IllesBalears pic.twitter.com/Jnvc5gusOG — LlucmajorPCivil (@PCivilLlucmajor) February 10, 2020

, die das Geschehen beobachtet hatten, sprangen ins Wasser und retteten den Unfallfahrer. Sie mussten anschließend wegen Unterkühlung behandelt werden. Der junge Mann wurde ins Krankenhaus Son Espases eingeliefert, wo ein Bluttest eine dreimal höhere Dosisals erlaubt sowie denergab.Das Auto wurde am Tag darauf gehoben, war allerdings schwer beschädigt. Die Staatsanwaltschaft forderte eine Haftstrafe von einem Jahr und drei Monaten, sechs Jahre Führerscheinentzug sowie eine Strafe von 2.400 Euro. Im Endeffekt muss der Mann nun ein Jahr ins Gefängnis, wobei die Strafe aufausgesetzt wird, wenn er die nächsten zwei Jahre nicht mehr straffällig wird. Zusätzlich muss er seinen Führerschein abgeben, 31 Tage lang Sozialstunden leisten, eine Strafe von 540 Euro zahlen sowie eine Entschädigung von 20.000 Euro an den Autovermieter. Diese muss in den kommenden sechs Monaten bezahlt werden. /jk