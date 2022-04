Ein Buch und eine Rose gibt es auf Mallorca traditionell zum Georgstag Sant Jordi, der gleichzeitig der internationale Tag des Buches ist. Die Tradition stammt aus Katalonien, wird aber auch auf Mallorca mit Lesungen, Buchmärkten und Aufführungen begangen. In Palma bieten an die 30 Buchhandlungen an Ständen ihre Bücher an.

Am Morgen hatte es in Palma geschüttet, weswegen die Händler ihre Bücher unter Plastikplanen verdeckten. Hin und wieder tröpfelt es noch kurz, aber das Wetter ist im Laufe des Tages besser geworden. Wie schon im Vorjahr sind die Feierlichkeiten an die Pandemie angepasst: Die Straßenstände sind auf zehn verschiedene Standorte in Palma verteilt, wo sie von 9 bis 21 Uhr ihr Angebot präsentieren. So sollen Menschenansammlungen vermieden werden. Wer blättern und schmökern will oder einfach nur Lust hat, bei einem Spaziergang Neuerscheinungen zu entdecken, findet die Stände an folgenden Orten: Paseo del Borne, La Rambla, Plaça de Cort, Plaça del Marquès del Palmer, Plaça Major, Verge de la Salut, Carrer Sant Miquel, Plaça de la Porta Pintada, Plaça d’Espanya und Carrer de Blanquerna. Zusätzlich dazu bieten viele Buchhandlungen von Donnerstag (21.4.) bis Sonntag (24.4.) zehn Prozent Rabatt auf ihre Bücher an. Außerdem gibt es ein Rahmenprogramm mit Autorenlesungen und Autogrammstunden. Auch Bibliotheken beteiligen sich am Festtag des Buches. Die Biblioteca de Cort im Rathaus zum Beispiel verschenkt die gesamte Woche lang ein Buch an jedes neue Mitglied.