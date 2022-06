Das internationale Textilkunst-Treffen XTant hat Palma de Mallorca zu seinem Hauptsitz bestimmt: Nach dem Start 2021 soll es nun jedes Jahr im Juni stattfinden und dieses Mal rund 7.000 Besucher anziehen.

Bei dem Festival geht es um die Bewahrung dieses kulturellen Erbes, um Nachhaltigkeit sowie die Vernetzung von Designern, Handwerkern und Experten aus allen Teilen der Welt.

70 Kunsthandwerker aus 20 Ländern

Neben vielen Workshops und Vorträgen ist als Highlight vom 17. bis 20. Juni ein Markt in Ses Voltes in Palma geplant, an dem unter einer Installation von Paul Taylor 70 Kunsthandwerker aus 20 Ländern ausstellen. Die Galerie Aba Art Lab hat zudem eine Ausstellung organisiert, bei der die mallorquinischen Künstler Toni Garau, Pep Toni Ferrer und Mercedes Laguens Installationen im Can Balaguer zeigen (mehr Infos unter xtant.io).