Zum Tag der Deutschen Einheit ein deutsch-mallorquinisches Musikprojekt: Mit Vermittlung durch das Goethe-Institut Barcelona hat Konsul Wolfgang Engstler das Rhythmus-Genie Christian Benning und den hochtalentierten Pianisten Magí Garcías für einen besonderen Konzertabend mit geladenen Gästen gewinnen können.

Am Vortag können aber noch mehr Zuhörer auf Mallorca in den Genuss des Programms kommen: Am 2. Oktober um 13 Uhr werden die Musiker ein noch umfangreicheres Konzert auf der Kulturfinca Son Bauló geben.

Spannende Instrumenten-Kombination

Für den Multipercussionisten Benning, der mit seinem Ensemble in großen Häusern Deutschlands gastiert und weltweit mit renommierten Orchestern spielt, ist es die erste Aufführung auf der Insel – aber nicht das erste Mal mit einem Piano. Im Oktober wird Benning sogar eine CD mit einem Klavier-Duo aufnehmen.

„Das ist eine wahnsinnig spannende Instrumenten-Kombination, weil die melodischen Schlaginstrumente wie Marimba oder Vibraphon genau gleich aufgebaut sind wie ein Klavier“, sagt er im Gespräch mit der MZ. „Man hat gewissermaßen die gleiche Werkbank vor sich, nur dass der eine mit vier Schlägeln spielt und der andere mit zehn Fingern.“

Zudem machten perkussive Instrumente zusammen mit Klavier vieles spielbar, von ganz lang gehaltenen bis hin zu kurzen Tönen. „Das bietet tolle Möglichkeiten, genreübergreifend ein spannendes Konzertprogramm auf die Beine zu stellen, wo für jeden Geschmack etwas dabei sein sollte – von Bach bis Beatles“, so Benning, der mit der Fähre und mit verschiedensten Instrumenten im Gepäck anreisen wird.

Vom Klavier zur Marimba

Die beiden wollen gemeinsam, aber auch jeweils solistisch musizieren. „Wir werden zum Beispiel ein Vibraphon-Konzert spielen, wo Magí Garcías mit dem Klavier den Orchesterpart übernimmt.“ Bei seinem Solo-Part will Benning spezielle Klangfarben aus dem Instrument herausholen – etwa mit dem Einsatz von Kontrabassbögen.

Wichtig ist ihm auch, seinen Zuschauern die Musik von Iannis Xenakis nahezubringen, dessen offizielles Jubiläumskonzert in Rumänien er gestalten durfte. Aus der „Suite española op. 47“ von Isaac Albéniz übertrug Benning indes einen Klavierpart auf die Marimba. „Ich werde dem Publikum auch zeigen, was man aus einer einzigen Trommel alles rausholen kann und eine Art Mini-Sinfonie für Snare Drum aufführen“, so Benning. Garcías wird unter anderem Schumann spielen.

Drei intensive Probentage auf Son Bauló stehen den Musikern nun bevor: In so kurzer Zeit zu einem Duo zusammenzuwachsen, betrachtet Benning als besonderen Reiz. Als Solist wird er am selben Abend sogar noch ein weiteres Konzert auf Spendenbasis in der Altstadt von Palma geben.

Christian Benning und Magí Garcías: 2. Oktober, 13 Uhr, Kulturfinca Son Bauló, Eintritt: 20 Euro, Infos: son-baulo.de

Christian Benning solo: 2. Oktober, 19.30 Uhr, Atelier Carlos Penas, C/. Can Savellà 27, Palma