Der Stiftungsrat der Fundació Antoni Tàpies in Barcelona hat Imma Prieto zur neuen Direktorin der Einrichtung für die nächsten fünf Jahre ernannt, nachdem sie einen internationalen Wettbewerb im September 2022 gewonnen hatte. Prieto (Vilafranca del Penedès, 1976) ist Kuratorin, Forscherin und Schriftstellerin. Mit ihrer Berufung wird die Leitungsposition neu besetzt, die bereits seit Januar 2020 vakant war, als der bisherige Direktor Carles Guerra das Haus verließ.

Imma Prieto und ihre Leistungen als Direktorin des Es Baluard

In den vergangenen vier Jahren hatte die 48-Jährige als Direktorin die Geschicke des Museums für zeitgenössische Kunst Es Baluard in Palma gelenkt. Sie kuratierte in dieser Zeit mehr als 30 Ausstellungen und gewann den US-amerikanischen Star-Regisseur Robert Wilson für das Projekt der experimentellen Theaterperformance „Ubu“, die nun auch in Montpellier, Barcelona und Weimar aufgeführt werden wird. Prieto hat im Laufe ihrer Karriere mit Künstlern wie Jimmie Durham, Martha Rosler, Maria Lai, Anri Sala, Ana Vieira, Yto Barrada, Banu Cennetoglu, Hiwa K und Teresa Margolles zusammengearbeitet und an Universitäten gelehrt.

Die Expertenkommission des Wettbewerbs überzeugte sie mit ihrer breiten Kenntnis des Werks von Antoni Tàpies, ihrer Erfahrung auf internationalem Terrain und dem Zukunftsprojekt, das sie für die Stiftung vorgelegt hatte und das „durchdacht, ehrgeizig und innovativ“ sei. Gleiches könnte man über Prietos Projekte sagen, mit denen sie das Es Baluard seit Oktober 2019 prägte.