Marc Anthony wird im Rahmen seiner Welttournee "Pa'lla Voy Tour" diesen Sommer ein Konzert auf Mallorca geben. Es ist das erste Mal, dass der puerto-ricanische Künstler auf der Insel auftritt.

Das von seinen Fans mit Spannung erwartete Konzert findet am 27. Juni auf dem ehemaligen Aquapark-Gelände in der Gemeinde Calvià statt, wo auch das Mallorca Live Festival veranstaltet wird. Der Kartenvorverkauf beginnt am kommenden Dienstag, den 5. April, um 10 Uhr.

Meiste Salsa-Platten weltweit verkauft

Der Sänger, der die meisten Salsa-Platten weltweit verkauft hat, wird seine größten Hits wie "Valió la pena" und "Vivir mi vida" sowie Lieder aus seinem neuesten Album "Pa'lla voy" spielen. Die Tournee startete erfolgreich in den USA und wird Anthony in diesem Jahr noch in Dutzende andere Stadien und große Veranstaltungsorte in spanischen Städten führen. /bro