Die Veranstalter des Mallorca Live Festival haben am Dienstag (14.12.) einen weiteren großen Namen für das Line-Up 2022 verkündet: Christina Aguilera wird im Rahmen des Festivals, das am 24., 25. und 26. Juni auf dem ehemaligen Aquapark-Gelände in der Gemeinde Calvià stattfindet, zum ersten Mal auf der Insel auftreten – ihr letztes Konzert in Spanien gab sie im Jahr 2003.

Die sechsfache Grammy-Gewinnerin, die seit Beginn ihrer Karriere weltweit 43 Millionen Platten verkaufte, reiht sich neben weiteren internationalen Stars ins Programm ein: Headliner der neuen Ausgabe von Mallorca Live ist die britische Rockband Muse. Daneben dürften sich vor allem die auf Mallorca lebenden Millenials über die Zusage der schottischen Indie-Band Franz Ferdinand freuen, die schon vor fast 20 Jahren mit Songs wie "Take Me Out", "Do You Want To" oder "This Fire" die Mengen zum Tanzen brachte, bis der Schweiß von der Decke tropfte. Festival unter normalen Bedingungen Weitere bekannte Künstler, die in der kommenden Festivalausgabe spielen werden, sind Justice, C. Tangana, Metronomy, Izal oder Kase.O Jazz Magnetism. Dazu sind bereits Auftritte von Sen Senra, Trueno, Rigoberta Bandini, Rufus. T. Firefly, Alizzz, Delaporte, Elyella, Goose, Cupido und Shinova bestätigt. Elektronische Musik liefern allen voran Jeff Mills y The Blessed Madonna, gemeinsam mit Ben Ufo, Monolink, Max Cooper, Cobblestone Jazz und Red Axes. Nach zwei Sommern mit Corona-konformen Sitzkonzerten soll das Festival nun wieder zur Normalität zurückfinden. Karten gibt es im Vorverkauf ab 125 Euro auf der Website mallorcalivemusic.com. /bro