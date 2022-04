Das Port Adriano Music Festival hat am Montag (4.4.) die Künstler für das zehnjährige Jubiläum bekannt gegeben. Es handelt sich um drei Bands, die noch nie auf der Insel zu sehen waren. Den Auftakt macht die US-amerikanische Disco-Legende Nile Rodgers. Der 69-Jährige spielt mit seiner Band Chic am 20. Juli im Nobelhafen im Südwesten der Insel.

Rodgers wurde Ende der 70er-Jahre international mit Songs wie "Le Freak" bekannt. Auch veröffentlichte die Band den Song "Good Times". Ein Sample des Liedes bildete die Grundlage für den ersten HipHop-Hit der Geschichte, "Rapper's Delight" von der Sugarhill Gang. Rodgers machte sich auch als Produzent für Künstler wie David Bowie, Diana Ross und Madonna einen Namen. Zudem arbeitete der Gitarrist mit Musikern wie Daft Punk, Avicii und Sam Smith zusammen. Rodgers hat insgesamt über 500 Millionen Alben verkauft und wurde mehrfach mit einem Grammy ausgezeichnet.

Erst vergangene Woche veröffentlichte Rodgers den Song "Agua", den er gemeinsam mit Reggaeton-Legende Daddy Yankee und Latin-Pop-Star Rauw Alejandro aufgenommen hat. "Wir haben fünf Jahre lang versucht, Nile Rodgers & Chic für ein Konzert auf die Insel zu holen", erklärte Festivalleiter Felipe Menéndez in einer Pressemitteilung.

The Dire Straits Experience und Texas

Ebenfalls für das Festival verpflichtet wurde die Band The Dire Straits Experience, bei der der ehemalige Toursaxofonist der britischen Rockband ("Sultans of Swing"), Chris White, dabei ist. Die Gruppe spielt am 6. August. Den Abschluss macht die schottische Popband Texas ("Summer Son") am 12. August.

Das Port Adriano Music Festival fand erstmals 2013 statt und ist bekannt dafür, international bekannte Künstler verschiedener Genres auf die Insel zu bringen. In den vergangenen Jahren sind unter anderem Buena Vista Social Club, Tom Jones, Josep Carreras, Village People und Kool & The Gang aufgetreten.

Die Karten für die Konzerte kosten ab 35 Euro und sind ab Montag (4.4.) um 19 Uhr unter portadrianomusic.es verfügbar.