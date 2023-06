Hoteliers in Can Picafort wollen Musikfestival auf Mallorca verhindern

Der Hotelierverband von Can Picafort auf Mallorca will das Reggaeton Beach Festival verhindern, das am 15. und 16. Juli im Ortsteil Son Bauló stattfinden soll. Auf einer Sondersitzung beschloss der Verband am Montag (19.6.), die zuständige Gemeinde Santa Margalida zur Absage des Events zu drängen.

Nach Ansicht der Hoteliers würde das Musikfestival mehr negative als positive Auswirkungen auf den Ort haben. So befinde sich der geplante Veranstaltungsort ganz in der Nähe einer Gegend mit Wohnhäusern und Hotels. Die Lärmbelästigung – an den beiden Veranstaltungstagen sind jeweils zwölf Stunden Live-Shows geplant – ist nur ein Aspekt, den die Hoteliers kritisieren. Nicht weniger bedeutend für den Verband sind die fehlenden Einsatzkräfte der Polizei, die für einer Kontrolle der rund 15.000 Zuschauer zur Verfügung stehen. So befürchte man Probleme in Sachen Verkehr, Sauberkeit und Sicherheit. Erfahrungen mit anderen Events Die Hotelbetreiber verweisen auf Erfahrungen mit vergangenen Events dieser Art. Dort habe es Massenbesäufnisse gegeben, die den Strand und die Straßen mit Müll, Kot, Urin, Erbrochenem, Spritzen und kaputten Gläsern gefüllt hätten. Auch Gärten von Privathäusern und Poolbereiche der Hotels seien von diesen Zuständen betroffen gewesen. Man habe den Strand tagelang nicht nutzen können und der Urlaubsort habe gravierende Imageschäden hinnehmen müssen. Eine andere Sorge sind die Entschädigungszahlungen, die enttäuschte Urlauber von den Reiseveranstaltern verlangen könnten. Wer ein Hotel in Son Bauló miete, mache dies vor allem wegen der Ruhe, die dort herrscht. Als weiteres Argument führen die Hoteliers an, dass das Grundstück, auf dem das Event stattfinden soll, gar nicht für Veranstaltungen dieser Art zugelassen ist. Demnach handele es sich um einen Bereich, der als ländlicher Raum deklariert ist. Flamenco, Pop und Elektro: Diese Konzert-Highlights stehen im Sommer auf Mallorca an Das ist das Reggaeton Beach Festival Das Reggaeton Beach Festival ist eine Festivalreihe, die jeden Sommer durch verschiedene Städte in Spanien tourt. In diesem Jahr sind unter anderem die Künstler Eladio Carrion, Bryant Myers, Arcángel und Jhayco dabei. Im vergangenen Jahr fand die Mallorca-Ausgabe des Events in Inca auf dem Sportplatz Mateu Cañellas statt. Die Anlage wurde bei dem Festival teilweise zerstört, was dem Ruf des Festivals einen schweren Schaden zufügte. /pss