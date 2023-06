Flamenco, Pop und Elektro: Diese Konzert-Highlights stehen im Sommer auf Mallorca an

Auch wenn Ihr Herz weder für Ballermann-Hits noch für Klassik schlägt, können Sie sich in nächster Zeit auf viele musikalische Höhepunkte freuen. Bereits ohne großes Tamtam gestartet ist in diesem Jahr die beliebte Konzertreihe Sons de Nit (Klänge der Nacht): Bis September finden noch 14 Open-Air-Konzerte verschiedenster Musikstile an stimmungsvollen und kulturhistorisch interessanten Orten statt. Im Juni gibt es zwei Termine: einen Abend mit der britischen Post-Punk-Band Deadletter und den lokalen Musikern Black Sea Deluge im Claustre de Sant Domingo in Pollença (17. Juni) sowie einen Auftritt der Sängerin Maria del Mar Bonet im Claustre de Santa Ana in Muro (24. Juni) in Begleitung des Pianisten Dani Espasa (fonart.com).

Beim Konzertsommer darf natürlich das Port Adriano Mallorca Festival nicht fehlen, das dieses Jahr an den ersten beiden Wochenenden im August stattfindet: Das Eröffnungskonzert der elften Ausgabe bestreitet am 4. August die „Earth Wind and Fire Experience by Al McKay“. Gitarrist Al McKay will dabei den Geist der Originalbesetzung der amerikanischen Soul- und Funk-Band („September“, „Boogie Wonderland“) aufleben lassen. Auch die Geister von Michael Jackson („This is Michael“, 5. August) und Queen („God Save The Queen“, 12. August), werden bei zwei großen Tribute-Shows heraufbeschworen. Die Granate im diesjährigen Programm: Am 11. August bespielen die Gipsy Kings den Nobelhafen mit ihrem Flamenco-Pop (portadriano.com).

Hochkarätigen Flamenco und Latin Vibes

Hochkarätigen Flamenco gibt es auch im Rahmen des neuen Musikfestivals Es Jardí im ehemaligen Aquapark von Calvià: Die bekannte Tänzerin Sara Baras präsentiert dort am 24. Juni ihr Programm „Alma“. Bis 6. August bringen die Veranstalter des Mallorca Live Festival für diese Reihe spanische und internationale Künstler auf das Gelände. Weitere Highlights sind die 16-köpfige, 1969 gegründete kubanische Kult-Band Los Van Van, die am 9. Juli ihre Latin-Vibes versprühen wird, oder eine Hommage an den Buena Vista Social Club am 4. August (esjardimallorca.com).

Wer sich mehr für Reggaeton erwärmen kann, ist beim Reggaeton Beach Festival genau richtig. Nach Son Fusteret und Inca steigt die Sause bei der dritten Ausgabe nun in Can Picafort. Am 16. und 17. Juli heizen bekannte Künstler dieses Genres wie Arcángel, Eladio Carrion, Mora und Sech ihren Fans ein. Die Veranstalter rechnen mit rund 15.000 Festivalbesuchern (reggaetonbeachfestival.com).

Techno-DJ Carlotte de Witte

Viel Publikum hat auch auf dem Veranstaltungsgelände Trui Son Fusteret Platz, wo bis September etliche Konzerte angesetzt sind, darunter Auftritte der belgischen Techno-DJ Charlotte de Witte im Rahmen der Elektro-Reihe Origen Fest am 9. Juli, der gestandenen spanischen Pop-Rock-Band Hombres G am 29. Juli oder des Latin-Pop-Sängers und Verlobten von Mega-Star Rosalía, Rauw Alejandro, am 27. August (sonfusteret.com).

Nachdem das junge und wilde Musikfestival Mobofest zwei Jahre hintereinander den kleinen Ort Lloret de Vistalegre zum Tanzen brachte, zieht es in diesem Jahr um nach Porreres. Vom 27. bis 29. Juli stehen dort viele lokale Musiker erster Sahne wie Mar Grimalt, Júlia Colom oder Joan Miquel Oliver auf der Bühne – und zur besonderen Freude der MZ-Kulturredaktion auch die britische Psychedelic-Rock-Band Temples, die schon 2022 das Publikum des Mallorca Live Festival beglückt hatte. Mit ihrem neuen und vierten Album „Exotico“ liefert sie nun wunderbaren Sommersound im 60er-Jahre-Stil (mobofest.org).

Deià bietet nicht nur Klassik

Wer es noch gediegener mag, sollte das Programm des Festival Internacional de Música de Deià studieren: Denn neben Klassik werden dort auch Konzerte in Stilen wie Tango, Jazz oder Weltmusik geboten. Am 21. und 23. Juni präsentieren die Sopranistin Raquel Lojendio und Alfredo Oyágüez am Piano beispielsweise Hollywood-Filmmusik und Broadway-Stücke, der französische Violinist Gilles Apap spielt am 5. und 7. Juli irischen Folk, Klezmer, jiddische Musik, Gipsy und Bluegrass, und am 28. und 30. Juni gibt es Latin-Jazz mit Chuchito Valdés, dem Enkel des legendären Bebo Valdés und Sohn des nicht minder begabten Chucho Valdés (dimfentradas.com).

Und dann feiert auch noch die Reihe Deià Cultural zehnjähriges Bestehen mit Flamenco am 7. Juli, und Swing am 4. August sowie am 1. September (facebook.com/deiacultural).