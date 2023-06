Es gibt kaum ein stimmungsvolleres Konzert auf Mallorca: Bereits zum 59. Mal bringen zwei vokal-Ensembles die Felsenschlucht Torrent de Pareis zum Klingen. Wenn Chöre singen und die Stimmen von den bis zu 200 m hohen Steinwänden wiederklingen. Ins Leben gerufen hatte die Tradition der Maler Josep Coll Bardolet im Jahr 1964, um Chormusik auf Mallorca populärer zu machen. In diesem Jahr sind die Capella Mallorquina und die Palma Gospel Singers mit von der Partie. Das Konzert steigt am Sonntag (2.7.) um 17.30 Uhr mitten im Torrent de Pareis im Gemeindegebiet von Escorca in der Serra de Tramuntana. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei, die Anreise per Boot erfolgt von Port de Sóller aus: reservas.barcoscalobra.com.