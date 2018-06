Sonne und bis zu 32 Grad am Wochenende auf Mallorca

Can Pastilla am Freitagnachmittag.

Nur ein paar einzelne Wolken zeigen sich am Himmel, ansonsten herrscht am Wochenende auf Mallorca bestes Badewetter bei bis zu 32 Grad, zumindest in Palma de Mallorca. Im Osten von Mallorca sowie in der Tramuntana steigen die Temperaturen am Samstag (23.6.) bis auf 27 Grad.

Nachts bleibt es sehr mild bei Tiefsttemperaturen von rund 20 Grad, nur in der Tramuntana sinken die Temperaturen auf frische 14 Grad. Der Wind weht schwach, an der Küste mitunter böig.



Ähnlich geht es am Sonntag weiter, die Tagestemperaturen steigen leicht, die Nachttemperaturen lassen etwas nach. Der Wind weht weiterhin schwach, mit Ausnahmen an der Küste.

Und auch in der neuen Woche bleibt Mallorca das stabile Sommerwetter erhalten - es gibt wieder Grund, neidisch auf das Insel-Wetter zu sein. /ff

