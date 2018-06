So wird der Mallorca-Sommer 2018

Der am Sommer 2018 auf Mallorca wird etwas wärmer als normal und mit durchschnittlich viel Regen. Das prognostizierte der spanische Wetterdienst Aemet in seiner Langzeitprognose zu Sommerbeginn am Donnerstagmittag (21.6.) in Palma de Mallorca

Nach dem verregneten Frühling würden die Sommertemperaturen "etwas höher als normal" ausfallen. Normal heiße in diesem Fall der Mittelwert aus den Jahren 1981 bis 2010, erklärte Maria José Guerrero, Aemet-Chefin auf den Balearen. Der Mittelwert lege bei 24 Grad. Für 2018 erwarte sie, dass der Sommer-Durchschnitt bis zu einem halben Grad darüber liegen werde. Bis Mitte August sollen die Temperaturen graduell und stetig ansteigen, "dann beginnen sie wieder leicht zu fallen", erklärte Guerrero.

In Bezug auf die bevorstehende Johannisnacht von Samstag (23.6.) auf Sonntag sagt die Wetter-Chefin eine angenehme Sommernacht vorher. Der Himmel sei "fast wolkenlos" bei Tagestemperaturen um die 27 und nächtlichen Partytemperaturen von 21 Grad. Die Wassertemperaturen liegen aktuell vei 23 Grad, also ideal für das mitternächtliche Glücksbad zur Johannisnacht.

Die für die kommenden drei Sommermonate erwartete Niederschlagsmenge werde mit 87 Litern pro Quadratmetern im Durchschnitt liegen. Vereinzelte Schauer in der ersten Augusthälfte könnten Saharastaub mit sich führen. Voraussichtlich werde das Wetter stabil und heiß bleiben, nur ab und zu könne es ein Sommer-Gewitter mit örtlichen heftigen Niederschlägen geben.

Der vergangene Frühling war auf Mallorca und Menorca regenreicher als im Durchschnitt. Im mallorquinischen Tramuntana-Gebirge sei sogar die doppelte Regenmenge der Durchschnitt der vergangenen Jahre gefallen. Auf der Nachbarinsel Ibiza interessanterweise trockener als gewöhnlich. /tg