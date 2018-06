Deutscher Urlauber tot in Hotel an der Playa de Palma gefunden

Erneut schlimme Nachrichten von der Playa de Palma auf Mallorca: Am Freitagnachmittag wurde ein 56-jährige deutscher Urlauber in einem Hotel in s'Arenal tot aufgefunden. Eine Angestellte des Hauses "Bahamas" entdeckte die Leiche des Touristen, als sie das Zimmer reinigen wollte. Der Tote wies Verletzungen am ganzen Körper auf. Das Zimmer soll blutverschmiert gewesen sein.

Nun muss die Polizei klären, wie der Mann, der laut Informationen der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" offenbar unter Alkoholeinfluss stand, zu Tode gekommen ist. Eine Autopsie soll in den nächsten Stunden Klarheit bringen. Bisher gehen die Ermittler davon aus, dass der Mann entweder bei der Rückkehr in sein Zimmer gestürzt war oder in eine gewalttätige Auseinandersetzung verwickelt war.

Wie das Online-Portal "Crónica Balear" inzwischen berichtet, gehen die Ermittler nach den bisherigen Untersuchungen davon aus, dass ein Unfall die Ursache war. Es gebe keine Anhaltspunkte für eine Straftat, hieß es. /jk