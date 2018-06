Deutscher soll Kind aus Kita auf Mallorca entführt haben

Ein Polizeiwagen vor der Kindertagesstätte in Manacor

Ein Polizeiwagen vor der Kindertagesstätte in Manacor Foto: CNP

Auf Mallorca ist ein 45-jähriger Deutscher festgenommen worden. Er hatte seinen einjährigen Sohn laut Polizei ohne Erlaubnis aus einer Kindertagesstätte in Manacor entführt und über mehrere Stunden festgehalten.

Wie die Nationalpolizei berichtet, spielte sich das Drama am vergangenen Freitag (22.6.) ab, als der Mann in der Kita auftauchte und die Erzieherinnen aufforderte, ihm seinen Sohn auszuhändigen. Als sich die Angestellten weigerten, wurde er gewalttätig und schaffte es schließlich, mit dem Kind zu fliehen. Die Erzieherinnen benachrichtigten sofort die Mutter des Kleinen, die wiederum die Polizei einschaltete. Erst am Tag zuvor soll der Vater des Kindes sie bedroht haben, und sie fürchtete nach Informationen der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca", dass auch ihr Sohn zu Schaden kommen könnte.

Stundenlang fahndete ein Großaufgebot von Beamten in Manacor aber auch an den Häfen und dem Flughafen nach dem Deutschen. Schließlich gelang es ihnen, den Mann telefonisch zu erreichen. Zunächst weigerte er sich, seinen Sohn wieder herzugeben. Nach langen Verhandlungen willigte er ein und übergab das Kind. Er wurde unverzüglich festgenommen und muss sich nun unter anderem wegen Misshandlung und Entfühung Minderjähriger vor Gericht verantworten. Der Einjährige war wohlauf und konnte schließlich der Mutter übergeben werden. /somo