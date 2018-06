Erst wolkig, dann bis zu 35 Grad auf Mallorca

Von dem Unwetter, das auf Teilen des spanischen Festlandes toben soll, bleibt Mallorca verschont. Mit viel Sonne und hohen Temperaturen bittet die Insel zum Strandbesuch. Nur am Freitag (29.6.) gibt es eine kurze Pause.

Kaum eine Wolke prangt am Himmel über Mallorca am Donnerstagvormittag. Das kann sich im Tagesverlauf phasenweise ändern. Der Balken im Thermometer klettert auf 31 Grad in Palma de Mallorca und gar auf 34 Grad in Sa Pobla.

Ein Sprung ins Meer sorgt für Erfrischung. An der Playa de Palma fällt diese bei Wassertemperaturen von 28 Grad mild aus. Kühler ist es an der Playa de Muro mit 25 Grad.

Nachts bleibt es bei inselweit 18 bis 20 Grad warm.

Der Freitag startet mit bedecktem Himmel. Keine Sorge, Regen ist nicht angesagt. Ab dem Nachmittag lockert es auf, und am Abend kommt die Sonne raus. Die Temperaturen ähneln denen vom Vortag.

Eine volle Portion Sonne gibt es am Wochenende. Dann soll es in Sóller gar 35 Grad warm werden. Eine Hitzewarnung hat der spanische Wetterdienst Aemet noch nicht ausgegeben. /rp