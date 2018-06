Port de Pollença jetzt mit "schönster Strandpromenade des Mittelmeers"

Nach fast dreijährigen Bauarbeiten ist die Neugestaltung der Strandpromenade in Port de Pollença am Donnerstag (28.6.) offiziell eingeweiht worden. Auf einer Strecke von knapp drei Kilometern an der Nordostküste von Mallorca wurden in zwei Bauphasen insgesamt 2,7 Millionen Euro investiert.

Ob sich die Mühe gelohnt hat, können Anwohner und Besucher nun mit eigenen Augen prüfen. Der größte Teil der Strecke wird nachmittags ab 14.30 Uhr zur Fußgängerzone und kann nur in den Morgenstunden mit dem Pkw passiert werden.

Bürgermeister Miquel Àngel March dankte allen Beteiligten für die geleistete Arbeit. Stolz verkündete er: "Die schönste Bucht des Mittelmeers muss auch die schönste Strandpromenade des Mittelmeers haben." /tg