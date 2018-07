Auf Mallorca wird es jeden Tag ein bisschen wärmer

Die Wettervorhersage für Mallorca ist schnell gemacht: Sonne, Sonne, Sonne und steigende Temperaturen in den kommenden Tagen. Es bleibt beim Strandwetter, Niederschläge sind nicht in Sicht und die Hitze macht sich überall breit. Am Sonntag (8.7.) ist es höchstens örtlich ein wenig bewölkt, vor allem an der Ostküste, während die Sonne weitgehend vom blauen Himmel knallt. Es wird mollig warm: Zwischen 28 Grad in der Tramuntana und 32 Grad in der Inselmitte und in Palma.

Nachts gibt es wenig Abkühlung: Die Tiefstwerte pendeln sich bei 23 Grad ein. In den kommenden Tagen wird es noch ein bisschen wärmer. Die Woche startet mit viel Sonne und steigenden Temperaturen. Vor allem nachts wird es noch ein bisschen milder. In der Bucht von Alcúdia fallen die Werte teilweise nicht mehr unter 26 Grad - echte Tropennächte also im Norden der Insel.

Bis Wochenmitte können die Temperaturen dann in der Inselmitte Werte bis 36 Grad erreichen. Da hilft nur ein Sprung in den Pool oder ins Meer, das überall um die Insel zwischen 24 und 27 Grad warm ist. /jk