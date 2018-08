Ein Jahr Nachrichtenquiz - testen Sie Ihr Mallorca-Wissen!

Am 11.8. vergangenen Jahres erschien das erste Nachrichtenquiz. Wir würden uns über ein Feedback freuen. Was gefällt Ihnen besonders? Was können wir besser machen? Was ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben? Schreiben Sie uns Ihre Kommentare an leserforum@epi.es

Zum Jubiläum gibt es ganz normal die Fragen zu den Themen der Woche auf Mallorca. Balconing wird jetzt bestraft, Büchner bekommt Besuch und ein Blauhai erschreckt Badegäste. Wie viel haben Sie mitbekommen?