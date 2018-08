Die Woche beginnt stürmisch - Warnstufe Gelb!

Wolkenlos und sonnig soll der Montag (13.8.) in den Tag starten. Doch die Idylle währt nicht lange. Im Laufe des Tages sieht die staatliche Wetteragentur Aemet Gewitterwolken aufziehen.

Vor allem in der Inselmitte und im Norden soll es zu so starken Regenfällen und Gewittern kommen, dass die Warnstufe Gelb ausgerufen wurde. Sogar Hagel wird erwartet. Die Temperaturen liegen am Tag zwischen 31 Grad im Insel osten und 35 Grad in Sa Pobla. Nachts geht es auf rund 21 Grad herunter.

Warnstufen: Gelb, Orange, Rot - das bedeuten die Prognosen

Der Dienstag beginnt bewölkt, auch hier kann es im Laufe des Tages zu Gewittern und stärkeren Regenfällen kommen, weswegen die Warnstufe beibehalten wird. Am Nachmittag soll sich das Grau teilweise auflösen. Am Mittwochmorgen soll der Himmel wieder sonnig.

Liebe Leser, wenn Sie wegen des Wetters einen Ausflug nach Palma planen, kommen Sie früh! Oder mit dem Zug! Denn das mit dem Parkplatz wird schwierig. /pss