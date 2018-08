Und wieder ein Badeverbot an Stadtstränden von Palma de Mallorca

An den Stadtstränden von Palma de Mallorca – Playa de Can Pere Antoni und Playa de Ciutat Jardí – darf schon wieder nicht gebadet werden. Am Sonntag (19.8.) wehte die Rote Flagge. Grund: Erneut sind Abwässer in die Badebuchten geflossen.

Schuld daran sind den Stadtwerken Emaya zufolge mal wieder die starken Regenfälle der vergangenen Tage. Sie führten einmal mehr dazu, dass die Kapazitäten der maroden Kläranlage überschritten wurden und das ungefilterte Wasser ins Meer geriet.

Es ist bereits das fünfte Mal in den vergangenen Wochen, dass das Rathaus von Palma de Mallorca keine andere Möglichkeit sieht, als die beliebten Stadtstrände für Badegäste zu sperren. Erst am vergangenen Donnerstag war es nach einem Gewitter zu einem ähnlichen Vorfall gekommen.

Man könne das Problem derzeit nicht lösen, räumte die Verantworliche der Stadtwerke Neus Truyols ein. Nur mittelfristig seien Lösungen möglich, zum Beispiel durch neue Becken und Filter, die den Ausfluss von Abwasser bis zum Jahr 2020 um rund 30 Prozent verringern könnten.

Eine endgültige Lösung sieht anders aus. Diese lässt aber noch auf sich warten. Geplant ist zwar, eine neue Kläranlage in Coll d'en Rabassa zu bauen, diese kostet jedoch mindestens 80 Millionen Euro und kann frühestens in vier Jahren den Betrieb aufnehmen. /somo