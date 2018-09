Zoll beschlagnahmt 300 Kilo Kokain auf Luxusyacht vor Mallorca

Rund 300 Kilo Kokain haben spanische Zollbeamte in der Nacht auf Sonntag (19.8.) auf einem Boot zwischen Mallorca und Ibiza beschlagnahmt. Fünf in Port Adriano auf Mallorca lebende Niederländer wurden bei der Operation festgenommen.

Den Ermittlern zufolge stammt die Ware aus Kolumbien. Vermutlich sollte sie über das spanische Festland in weitere europäische Länder verteilt werden. Die mit Europol koordinierte Drogenfahndung war der von Mallorca aus operierenden Bande bereits seit anderthalb Jahren auf den Fersen. Anscheinend wurde eine in Port Adriano liegende Luxusyacht benutzt, die Rauschgift-Pakete auf hoher See in Empfang zu nehmen und anschließend in einem Hafen auf dem Festland abzuliefern. /tg