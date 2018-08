Feuerwehr bekämpft Waldbrand bei Cales de Mallorca

Die Feuerwehr bekämpft einen Waldbrand, der am Dienstagnachmittag (21.8.) bei Cales de Mallorca an der Ostküste von Mallorca ausgebrochen ist. Das Feuer wurde in der Nähe der Cala Magraner gemeldet, wie die zuständige Naturbehörde Ibanat per Twitter mitteilt.

Der Waldbrand brach kurz vor 15 Uhr aus, und zwar in der Nähe der Kreuzung zwischen der Straße nach Cales de Mallorca und der Straße nach Cala Bota, Cala Virgili, Cala Pilota und Cala Magraner. Zuletzt breiteten sich die Flammen in Richtung der örtlichen Kläranlage aus.

Wegen der Nähe zu Wohnhäusern gilt Warnstufe eins. Der starke Wind in der Gegend behindert die Löscharbeiten. Den Brand bekämpfen drei Löschflugzeuge, zwei Helikopter sowie Einsatzkräfte am Boden. /ff