Großes Saubermachen auf Mallorca geplant

Es soll das größte Reinigungs- und Sensibilisierungsprojekt der Welt werden: Am Samstag (15.9.) startet der globale "World Cleanup Day". Millionen von Freiwilligen in mehr als 150 Ländern wollen gegen den Müll in der Natur vorgehen. Auch auf Mallorca rufen zahlreiche Naturschutzgruppen zur Teilnahme auf.

Los geht die neue Bewegung um 10 Uhr in Neuseeland, alle weiteren Länder folgen. Lokale, regionale und überregionale Umweltschutzgruppen wollen dann mit Aktionen auf sich aufmerksam machen, die die Menschen zum Umdenken bringen sollen. Folgendes ist auf Mallorca geplant:



Strandsäuberung, Palmas Stadtstrand Can Pere Antoni, 17 bis 20 Uhr, organisiert von Ecovida Project

Strandsäuberung, Son Verí Nou an der Playa de Palma, 9 bis 12 Uhr, organisiert von Aireuropa

Strandsäuberung, Cala Llombards (Santanyí), 15 bis 18 Uhr, organisiert von Beach Clean Balearic

Strandsäuberung, Sa Canova (Artà), 9 bis 16.30 Uhr mit Anreise von Palma aus, organisiert von Amics de la Terra

Besuch der Müllverbrennungsanlage Tirme, Son Reus, in Palma de Mallorca, 10.30 bis 13 Uhr, organiaisert von Cleanwave

Wer sich keiner großen Aktion anschließen will, kann auch einfach selbst zur Tat schreiten und Straßen, Wäldchen oder Dünen in seiner Nähe reinigen und anschließend Fotos und Videos mit dem Hashtag #worldcleanupday und #letsdoitMallorca verbreiten. /somo