7.729 gefälschte Kleidungsstücke am Flughafen von Mallorca konfisziert

Die Guardia Civil und das Finanzamt haben bei zwei Einsätzen am Flughafen von Palma de Mallorca insgesamt 7.729 gefälschte Kleidungsstücke konfisziert.

Unter ihnen befanden sich 6.700 Trikots europäischer Fußballmannschaften. Sie sollten offensichtlich in s'Arenal und in Port d'Alcúdia an den Mann gebracht werden.

Ausgegangen waren die Ermittlungen in Port d'Alcúdia, nachdem Ende Juni 2018 ein dort ansässiger Resident über einen Lieferdienst, der zuvor schon Geschäfte und Menschen im Norden Mallorcas beliefert hatte, gefälschte Kleidungsstücke bekommen hatte.

Auch nach s'Arenal sollen gefälschte Kleidungsstücke geliefert worden sein – darunter 1.029 Fußballtrikots.

Gutachter der verschiedenen Marken schätzen den Gesamtwert der Kleidungsstücke im Falle von Port d'Alcúdia auf über eine halbe Million Euro. Im Falle von s'Arenal soll der Wert rund 80.000 Euro betragen. /sw