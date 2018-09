Barceló-Gruppe will angeblich Reisesparte Ávoris abstoßen

Die Barceló-Gruppe will anscheinend ihre Reisesparte Ávoris (früher Viajes Barceló) verkaufen. Darüber berichtet die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca". Der Hotel-Konzern mit Sitz auf Mallorca wollte die Informationen vorerst nicht kommentieren. Dem Unternehmen sollen bereits zwei konkrete Angebote für Ávoris vorliegen. Der Wert des Tochterunternehmens wird auf 350 Millionen Euro geschätzt.



Ávoris Reinventing Travel - so der komplette Name seit 2017 schloss das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von 1,8 Millionen Euro Umsatz. Rund 2.900 Mitarbeiter arbeiten weltweit für das Unternehmen mit den Marken B The Travel Brand, Iberojet, Viva Tours, Catai, Quelónea, Jolidey, Jotelclick, Leplan, Lesky und Lemusik. Auch die aufgekauften Unternehmen Turavia und Serhs wurden in Ávoris eingegliedert. /tg