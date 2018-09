Suche nach Bürgerkriegsopfern auf Mallorca: Knochenfund in Montuïri

Die Suche nach anonym verscharrten Opfern aus dem Spanischen Bürgerkrieg auf Mallorca geht weiter. Bei Ausgrabungen am Friedhof von Montuïri tauchten am Mittwoch (26.9.) Knochen auf, von denen allerdings noch nicht klar ist, ob sie zu den gesuchten Personen gehören.

Montuïri sucht nach vier Handwerkern aus Campanet, die in der Nacht vom 29. auf den 30. Oktober 1936 als Anhänger des republikanischen Lagers erschossen wurden. Eine vor Rathaus gestiftete Gedenkplakette erinnert an ihre Namen: Bartomeu Ballester Roig, Jaume Puig Puigserver, Joan Vidal Sansó und Miquel Mascaró Ballester. Bereits im vergangenen Jahr war an anderer Stelle vergeblich nach ihnen gesucht worden. /tg