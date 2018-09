Verkauf von fangfrischem Fisch bald auch in Port de Sóller

Anfang Oktober rollen die Maschinen an.

An der Mole von Port de Sóller steht der Baubeginn unmittelbar bevor. Ab Montag (1.10.) rollen die Maschinen an. Dort wo 2006 das ehemalige Militärquartier abgerissen wurde, sollen ab 2019 die Fischer einziehen. Wie an anderen Küstenorten auf Mallorca üblich, erhalten sie einen Laden, um ihre Beute fangfrisch verkaufen zu können, sowie Aufenthalts- und Büroräume. Die balearische Hafenbehörde investiert dafür rund 800.000 Euro. Die Firma Melchor Mascaró führt den Auftrag aus.

Weitere 3,3 Millionen Euro investiert das Unternehmen Marina Tramontana in die Umgestaltung des anderen Teils des Anlegers. Der Bootsclub erhält ein Schwimmbad und weitere Büroräume. Zehn Jahre lang hatten sich Verwaltung, Anwohner, Fischer und Investoren über die Neugestaltung der Mole gestritten. Ein erstes Projekt war schließlich am Widerstand der Anwohner gescheitert. /tg