Leiche von Vermisstem im Meer vor Port de Pollença entdeckt

Das Meer an der Nordostküste am Montagmorgen. Foto: MZ-Livecam

Im Meer bei Port de Pollença im Nordosten von Mallorca ist am Sonntag (25.11.) eine männliche Leiche gefunden worden. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte der 83-Jährige ins Meer gefallen und so zu Tode gekommen sein.

Der Mann, der an Alzheimer erkrankt war und in einem Altersheim lebte, war seit Samstag vermisst worden. Am Samstagabend wurde die Suche nach dem Vermissten eingeleitet, nachdem sich dieser offenbar verirrt hatte. An der Suche beteiligten sich Beamte von Ortspolizei und Guardia Civil sowie Angehörige und Freunde des Mannes, der beim Verlassen des Heims keine warme Kleidung getragen hatte.

Die Leiche wurde schließlich am Sonntagmorgen in der Nähe des Sporthafens entdeckt. Taucher der Guardia Civil bargen den leblosen Körper. Die Todesursache sollte eine Autopsie klären. /ff