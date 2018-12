Vermehrt Graffiti-Schmierereien im Wanderparadies von Mallorca

Im Tramuntana-Gebirge auf Mallorca haben Menschen aus benachteiligten Bevölkerungsgruppen in den vergangenen Monaten Graffiti-Schmierereien im geschützten Gebiet beseitigt. Geleitet wurde die Aktion von einer Initiative des balearischen Umweltministeriums, der Caixa-Stiftung und der sozialen Vereinigung Estel de Llevant.

Bei einem Ortstermin mahnte Umweltminister Vicenç Vidal am Montag (3.12.) zu mehr "Gemeinsinn" und bat die Bevölkerung darum, die Landschaft, die seit 2011 als Unesco-Welterbe zählt, mit Respekt zu behandeln.

"Es ist nicht akzeptabel, dass in einer Landschaft, die wir alle schützen wollen, solche Schmierereien Einzug halten und die Natur zerstören", so Vidal. Wie die Leiterin des Naturschutzgebiets La Serra, Susanna Llobet, bekannt gab, verzeichne man in den vergangenen Jahren eine Zunahme von Graffiti in der Tramuntana. Man wolle auch weiterhin mit biologisch abbaubaren Reinigungsmitteln gegen den Vandalismus vorgehen. /somo