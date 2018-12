Feuerteufel auf Mallorca steckt Container in gleich fünf Straßen in Brand

Seit rund einem Jahr treibt ein Pyromane sein Unwesen in Palma de Mallorca. Er zündet Müllcontainer an, meist in den frühen Morgenstunden. Schäden hinterlässt er auch an Fassaden und geparkten Autos. So wie in der Nacht auf Freitag (21.12.), als der bislang immer noch unbekannte Täter eine ganze Brandserie lostrat. Zunächst brannten um 2.30 Uhr mehrere Müllcontainer der Stadtwerke Emaya im Carrer Manacor auf Höhe der Hausnummer 54.

Die Feuerwehr war gerade noch mit dem Löschen beschäftigt, als um 3.40 Uhr der nächste Alarm ganz in der Nähe eintraf. Im Carrer General Ricardo Ortega sowie im Carrer Foners brannten nun auch Container. Und nur kurze Zeit später schlug der Pyromane erneut im Carrer Foners zu. Auch in den Straßen Jeroni Pou und Torre d'en Bibiloni - alle im Umkreis von wenigen hundert Metern - brannten Container. Neben der Zerstörung der zwölf verbrannten Abfallbehälter verursachten die Feuer auch Schäden an abgestellten Autos und Hausfassaden.

Seit Beginn des Jahres fielen dem Feuerteufel in Palma bereits mehr als 300 Müllcontainer zum Opfer. Jeder Behälter kostet die Stadtwerke Emaya rund 1.000 Euro. Auch die Schäden an Fahrzeugen und Fassaden gehen inzwischen in die Zehntausende. Die Nationalpolizei sucht mit Hochdruck nach dem Täter, bisher allerdings erfolglos. /jk