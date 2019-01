Der Feuerteufel von Palma de Mallorca schlägt wieder zu

Diesmal schlug der Täter in Can Pastilla zu.

Der Feuerteufel von Palma de Mallorca hat auch zu Sant Sebastià zugeschlagen. In der Nacht zu Sonntag (20.1.) brannten in Can Pastilla im Carrer Dofí vier Müllcontainer und ein Auto, das direkt daneben geparkt war, zerstört.

Anwohner riefen die Feuerwehr gegen halb eins in der Nacht. Der Brand verursachte ziemlich viel Rauch. Die Feuerwehr konnte das Feuer in wenigen Minuten löschen.

Hintergrund: Die Jagd nach dem Feuerteufel von Palma de Mallorca

Palma wird seit einem Jahr von dieser Art Bränden heimgesucht. Es wurden schon über 300 Container zerstört. Der Schaden geht in die Hunderttausende. Die Polizei glaubt an einen Einzeltäter. /pss