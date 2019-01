In Inca kann man bald in einer alten Bäckerei schlafen

Das Hotel soll im Gebäude der Bäckerei Forn de Can Guixe eröffnen.

Das Hotel soll im Gebäude der Bäckerei Forn de Can Guixe eröffnen. Foto: J. Frau

Inca bekommt sein erstes Boutique-Hotel im Zentrum. Eine deutsch-mallorquinische Investmentfirma will die ehemalige Bäckerei Forn de Can Guixe im Carrer Estrella umbauen. Rund 400.000 Euro stehen dafür zur Verfügung.

Die Gemeindeverwaltung hat positiv auf das Vorhaben reagiert und will in den kommenden Monaten die entsprechenden Baulizenzen für den Umbau des Gebäudes ausstellen. Das Gebäude würde so vor dem Verfall gerettet.



Hoffnung, dass mehr Hotels nachziehen

Der sozialistische Bürgermeister Virgilio Moreno hofft, dass Geschäfte und Restaurants des Zentrums von den Gästen des Hotels profitieren werden. Zudem glaubt die Stadtverwaltung, dass durch den Bau weitere Hotels hinzukommen könnten. In Inca gibt es bislang nur Hotels auf dem Land.

Das Hotel soll 17 Betten haben und zur kommenden Saison eröffnen. Laut Bauantrag sollen die Bäckereistube und der Keller zu Lobby und Gemeinschaftsräumen renoviert werden. Vier obere Stockwerke des Gebäudes bekommen jeweils zwei Doppelzimmer. Im obersten Stockwerk wird ein Einzelzimmer eingerichtet, das über eine eigene Terasse verfügt. Laut Bauantrag wollen sich die Investoren darum bemühen, das Haus so zu reformieren, dass es weiterhin ins historische Stadtbild passt.

Die Bäckerei Can Guixe war im Jahr 2017 geschlossen worden. /pss