Unwetter: Teilstück der Radrennstrecke weggebrochen

Das Sturmtief Helena wirbelt das Radrennen Playa de Palma Challenge auf Mallorca und den Straßenverkehr auf der Insel durcheinander. In der Nacht auf Freitag (1.2.) ist auf der Gebirgsstraße zwischen Caimari und Lluc ein gutes Stück weggebrochen. Damit muss auch kurzfristig die Rennstrecke für die Radfahrer verlegt werden.

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagabend gegen 22.30 Uhr auf dem Kilometer 7 der Landstraße MA-2130. Angestautes Regenwasser führte zum Einsturz einer Stützmauer und dem Einbruch eines Teils der Fahrbahn. Die Straße bleibt vorläufig gesperrt. Das internationale Radrennen sollte just am Freitagnachmittag (1.2.) diese Straße passieren. Das Rennen wird aller Vorraussicht nach nach Pollença umgeleitet. /tg

