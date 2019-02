Tierschützer-Protest nach tödlichem Schuss auf Katze in Valldemossa

Tierschützer auf Mallorca haben im Fall einer in Valldemossa erschossenen Katze um Mithilfe gebeten, um den Tierquäler ausfindig zu machen. Das Tier hatte einen Gewehrschuss in den Kopf erlitten und war kurz darauf an seinen Verletzungen in einer Tierklinik gestorben.

Die Katze war sterilisiert und Teil einer kontrollierten Katzenkolonie in der Siedlung Sangril·la, die von Tierschützen versorgt wird. Das Tier lebte in einem Privatgarten und erhielt regelmäßig Nahrung.

Die Tierschutzvereinigungen Valldemossa Cans i Cats y Baldea verurteilten die Tat als "grausam" und forderten Jäger dazu auf, die Tierschutznormen zu respektieren. Zudem dürfe nicht in der Nähe bewohnter Gebiete gejagt werden. Erschossene Katzen während der Jagdzeit seien kein Einzelfall. /ff