Polizei führt auf Mallorca Razzia gegen Krimskrams-Läden durch

Die Guardia Civil auf Mallorca hat am Donnerstag (7.3.) eine Razzia gegen Krimskrams-Läden gestartet, die meist von Chinesen geführt werden. Dabei durchsuchten die Beamten mehr als 30 Lokale auf der ganzen Insel.

In den frühen Morgenstunden sind die Polizisten in die Läden in Palma de Mallorca und anderen Orten der Insel eingerückt. Dabei waren sie auf der Suche nach gefälschten Markenartikeln und falsch gelagerten Feuerwerkskörpern.

Die Razzia hält noch an. Vorläufige Ergebnisse sind noch nicht bekannt. /rp