Geldbußen für Mietwagenfirmen belaufen sich auf 130.000 Euro

Die balearische Landesregierung hat Mietwagenfirmen wegen Missachtung des Verbraucherschutzes mit Geldstrafen in Höhe von 130.000 Euro abgestraft. Das geht aus einer Bilanz für die Jahre 2017 und 2018 vor, die das balearische Verbraucherministerium am Donnerstag (7.3.) auf der Tourismusmesse ITB in Berlin im Rahmen einer Veranstaltung zum Gütesiegel der Balearen-Regierung vorgestellt hat. Dieses vergibt das balearische Verbraucherministerium seit dem Jahr 2016.

Auslöser für die Geldbußen waren in 60 Prozent der Fälle Anzeigen von Kunden, in 40 Prozent Inspektionen bei den Firmen. Bemängelt wurden vor allem irreführende Werbung über die verlangten Preise, nachträglich anfallende Extra-Kosten sowie Ärger mit angeblich vom Kunden verursachten Schäden am Wagen.

Das Gütesiegel wurde inzwischen an knapp 50 Mietwagenfirmen auf Mallorca vergeben. Es ist eine Strategie von Zuckerbrot und Peitsche: Einerseits sollen die Firmen, die sich zum Verhaltenskodex verpflichten, mit einem neuen Gütesiegel werben dürfen. Andererseits müssen sich die Firmen bei Beschwerden von Verbrauchern einem Schlichtungsverfahren der Verbraucherschutzzentrale stellen.

Die Firmen haben sich mit ihrer Unterschrift dazu verpflichtet, sich in ein offizielles Register aufnehmen zu lassen und sich an die Verhaltensregeln zu halten. Dazu gehören eine transparente Preispolitik ohne versteckte Aufschläge wegen später hinzukommender und eigentlich unnötiger Zusatzleistungen, Priorität für die Voll/voll-Regelung beim Tanken sowie auch Transparenz bei der Kontrolle von Schäden am Fahrzeug bei Abholung und Ablieferung. Hinzu kommen eine Service-Hotline sowie eine E-Mail-Adresse für Reklamationen.

Diese Mietwagenfirmen auf Mallorca haben inzwischen das Gütesiegel (Stand: 8. März 2019):