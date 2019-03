Perfektes Ausflugswetter am Wochenende auf Mallorca

Nach einer durchwachsenen Wetterwoche auf Mallorca stabilisiert sich das Wetter zum Wochenende. Sonnenschein und angenehme Temperaturen laden zu Ausflügen ein.

Am Freitag (22.3.) wechseln sich noch Sonne und Wolken ab. Ein Schirm muss aber nicht mitgenommen werden, es soll trocken bleiben. Am Abend ist eine Jacke ratsam. In Palma de Mallorca und Sa Pobla kühlt es auf 7 Grad ab, in Felanitx bleibt es bei 11 Grad milder.

So sieht es gerade auf der Insel aus: die MZ-Livecams

Die Wolken verziehen sich am Samstagmorgen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 22 Grad in Palma de Mallorca, auf der restlichen Insel ist es etwas kühler. An der Küste kann der Wind böig wehen. Die Temperaturen in der Nacht gleichen denen vom Vortag.

Am Sonntag zeigt sich das Wetter unverändert. Sonnenschein, gleichbleibende Temperaturen tagsüber. Nur die Nacht soll etwas kühler werden.

Langzeitprognose: So wird das Wetter im Frühjahr auf Mallorca