Podemos wollte alle Strände der Balearen zu FKK-Zonen erklären

Nackt an allen Stränden: Die Partei Podemos scheiterte am Donnerstag (21.3.) mit einem Antrag im Balearen-Parlament, alle Strände der Inseln zu FKK-Zonen erklären zu wollen. Der Ausschuss für Soziales und Menschenrechte debattierte den Antrag der Abgeordneten Marta Maicas aus Ibiza, nachdem Stände mit einem Schild versehen werden sollten, auf dem stehen sollte, das FKK eine Form sei, in Harmonie mit der Natur zu leben. Auch an Chiringuitos und an Promenaden sollte allenfalls ein Handtuch als Bekleidung ausreichend sein. Polizeikräfte sollten dementsprechend geschult werden.

Nach einem Änderungsvorschlag von Més per Menorca wurde der Vorschlag dahingehend abgeschwächt, Stände mit einer FKK-Kultur als solche zu kennzeichnen. Alles andere wurde von den anderen Parteien abgelehnt.

Nacktbaden ist in Spanien grundsätzlich überall erlaubt, bis Mitte der 80er-Jahre war das allerdings nicht so. Der einzige offiziell ausgeschriebene FKK-Strand Mallorcas befindet sich in Portals Vells (Playa del Mago). Es Trenc ist bei vielen FKK-Fans sehr beliebt, an der Playa es Caragol weiter südlich sind Nudisten wegen der abgeschiedenen Lage fast unter sich, auch die Playa de Muro im Nordosten gilt als FKK-Zone. In Campos gibt ein reines FKK-Hotel, im "Skinny Dippers Boutique Hotel" werden Textilien nur von den Angestellten getragen. /lk