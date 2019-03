US-Amerikaner stürzt an der Cala Deià zu Tode

Am Samstagvormittag fanden die Rettungskräfte den jungen Mann tot auf.

Foto: DM

Ein 20-jähriger US-Amerikaner ist an der Cala Deià auf Mallorca tödlich verunglückt. Der junge Mann war am Freitag (22.3.) gemeinsam mit vier Begleitern in der Gegend gewandert, als er gegen Mittag beschloss, sich von der Gruppe zu trennen. Als die Freunde merkten, dass der 20-Jährige nicht zurückkehrte, verständigten sie die Polizei.

Zunächst suchten am Freitagabend Mitglieder der Bergrettung der Feuerwehren aus Inca und Sóller nach dem jungen Mann. Als es dunkel wurde, stellten die Einsatzkräfte die Suche ein. Am Samstagmorgen wurde die Bergrettung der Guardia Civil dazugerufen. Gegen 11.15 Uhr fanden die Rettungskräfte die Leiche des jungen Mannes nahe der Stelle, an der er das letzte Mal gesehen wurde.

Die Guardia Civil führt die Ermittlungen und wird die vier Begleiter des 20-jährigen Mannes befragen. /jk