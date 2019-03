Paddle-Surfer vor Port de Valldemossa mit Hubschrauber gerettet

Einsatzkräfte der Seenotrettung haben am Mittwoch (27.3.) zwei junge Freizeitsportler gerettet, die beim Paddle Surf vor der Nordwestküste von Mallorca in Not geraten waren. Mit Symptomen einer Verkühlung wurden sie ins Landeskrankenhaus Son Espases nach Palma de Mallorca gebracht.



Der Mann und die Frau waren gegen 18.30 Uhr vor Port de Valldemossa vom starken Wind überrascht worden. Sie konnten sich auf Felsen in Sicherheit bringen und verständigten den Notruf. Ein Helikopter der Seenotrettung kam ihnen zu Hilfe. Die Rettung über den Landweg war nicht möglich. /ff





Así fue la localización y rescate de un chico y una chica atrapados en un acantilado al sur de Port de Valldemossa #Mallorca, después de ser arrastrados por el fuerte viento en la zona, mientras practicaban paddle surf. El Helimer 205 los trasladó al hospital de Son Espases. pic.twitter.com/kvRILJtkae — SALVAMENTO MARÍTIMO (@salvamentogob) 28. März 2019