Mallorca knipst für die Erde das Licht aus

Am Samstagabend (30.3.) setzt auch Mallorca ein Zeichen, indem an vielen öffentlichen Gebäuden zur weltweiten Earth Hour das Licht ausgeschaltet wird. Nicht nur die Balearen-Hauptstadt Palma de Mallorca sondern auch mehrere weitere Insel-Kommunen wollen dem Aufruf der Umweltorganisation WWF folgen und zwischen 20.30 und 21.30 Uhr im Dunkeln sitzen.

Bei den Privathaushalten hielt sich die Beteiligung bislang in den vergangenen Jahren in Grenzen. Der Inselrat Mallorca fordert alle Bürger auf, sich ebenfalls an der Aktion zu beteiligen. /tg