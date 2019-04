Mallorca steht ein bewölktes Wochenende bevor

Die Wolken nähern sich langsam an.

Da muss das Wetter auf Mallorca aber noch etwas zulegen, wenn es zu Ostern schön werden soll. Zwei Wochen vor dem Fest zeigt sich die Insel noch recht grau und regnerisch.

Der Freitag (5.4.) startet noch sonnig. Im Tagesverlauf zieht der Himmel aber zu, und am Abend kommt es zu leichten Regenfällen und starken Windböen. Die Tageshöchsttemperaturen bewegen sich um die 17 Grad. In der Nacht bleibt es mild, es ist mit 10 Grad zu rechnen.

Das Wochenende startet mit einem Sonne-Wolken-Mix. Da sich an den Temperaturen wenig ändert, dürfte es zu kühl für ein Sonnenbad am Strand sein. Am Abend steigt zudem wieder die Regenwahrscheinlichkeit.

Diese ist auch am Sonntag gegeben. Dann lässt sich die Sonne höchstens selten blicken. Die Temperaturen bleiben weiter unverändert.

Immerhin soll es zum Start in die neue Woche besser werden. /rp

