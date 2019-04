Brand in Disco in Palma de Mallorca

In einer Diskothek an der Partymeile von Palma de Mallorca, dem Paseo Marítimo, hat es am Freitag (12.4.) gebrannt. Da das Lokal schon geschlossen war, gab es keine Personenschäden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Das Feuer brach gegen 6 Uhr morgens im Keller vom "Zar" aus. Der Brand breitete sich auf einige Kartons im Lager aus. Ein Mitarbeiter rief die Feuerwehr, die den Brand zügig löschen konnte. Um die große Menge an Rauch aus der Disco zu bekommen, stellte die Feuerwehr Ventilatoren auf.

Ebenfalls trafen Einheiten der Policía Local ein. Die Polizisten durchsuchten den Laden nach Hinweisen darauf, ob ein Brandstifter das Feuer gelegt haben könnte. Das Ergebnis ist noch unbekannt. /rp