Die Benimmregeln für die Soldaten der "USS Abraham Lincoln"

Andere Länder, andere Sitten. Viele der knapp 6.000 Soldaten an Bord des Flugzeugträgers "USS Abraham Lincoln", der seit Montag (15.4.) in der Bucht von Palma de Mallorca liegt, sind um die 20 Jahre alt und das erste Mal auf einer großen Reise. Damit bei ihrem Besuch auf Mallorca nichts schief geht, hat die Navy in ihrem Bordmagazin "Penny Press" ein paar Benimmregeln veröffentlicht: "Cultural Do's and Don'ts". Das sind die Sachen, die man tun und erwarten sollte:

- Hände schütteln ist okay, es könnte zwei Küsse auf jede Wange geben

- Während des Redens Augenkontakt halten

- Spanier stehen beim Reden eng zusammen

- Die Handgelenke können während des Essens auf dem Tisch ruhen

- Messer und Gabel werden parallel und mit dem Griff nach rechts neben dem Teller gelegt, wenn man mit dem Essen fertig ist

- Trinkgeldgeben ist okay, aber nicht so viel wie in Amerika

- Man sollte sich modisch kleiden, aber zurückhaltend

- Geduld zeigen, wenn man beim Reden unterbrochen wird

- Spanier essen morgens eine Kleinigkeit gegen 10 Uhr, zu Mittag zwischen 1 und 2 Uhr, zu Abend ab 21 bis 22 Uhr

Was man lieber nicht machen sollte:

- Einen Spanier anfassen oder umarmen, wenn man ihn nicht gut kennt

- keine kurzen Hosen tragen, wenn man Kirchen und Museen besucht

- Nicht die "okay"-Geste zeigen oder direkt auf jemanden zeigen

- Nicht essen, bevor es der Gastgeber tut

- Kein Essen verschwenden

- Sich nicht über Leute beschweren, die rauchen

