Polizei stellt nach Einbruchserie sichergestelltes Diebesgut aus

Wer Opfer eines Einbruchs in den vergangenen Monaten auf Mallorca geworden ist, kann bei der Nationalpolizei ab sofort Diebesgut identifizieren. Betroffene können sich mit der erstatteten Anzeige bei der Wache in Palma de Mallorca melden.

Zu den Einbrüchen war es zwischen Dezember und Februar gekommen, der Täter wurde im März festgenommen. Wie es in einer Pressemitteilung vom Dienstag (16.4.) heißt, war er meist in der Zeit zwische 17 und 22 Uhr in die Wohnungen eingestiegen, als die Besitzer nicht zu Hause waren. Gestohlen wurden vor allem Schmuck, elektronische Geräte sowie Markenkleidung.

Das Diebesgut wurde bereits Opfern in den Gemeinden Palma und Marratxí gezeigt. Einige Wertgegenstände konnten aber bislang keinen Opfern zugeordnet werden. /ff