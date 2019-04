Sturm reißt auf Mallorca Bäume aus und legt den "Roten Blitz" lahm

In Palma de Mallorca kippte eine Palme um.

Ein bis zu 80 Stundenkilometer schneller Sturm weht dieser Tage über Mallorca und beschert der Insel kein schönes Osterwetter. Der ind hat am Freitag (19.4.) mehrere Bäume entwurzelt und den Touristenzug "Roter Blitz" vorerst lahmgelegt.

Gegen 20.30 Uhr fielen mehrere Bäume auf die Gleise des Zuges, der zwischen Palma de Mallorca und Sóller verkehrt. Der Zug musste mit allen Passagieren mitten auf der Strecke anhalten.

Der "Rote Blitz" wird am Samstag (20.4.) den ganzen Tag nicht fahren, wie das Unternehmen auf MZ-Anfrage bestätigte. Auch am Sonntag dürfte Stillstand herrschen, denn dann sind immernoch starke Windböen vorhergesehen.

Der Sturm hat auch dafür gesorgt, dass aus Sicherheit die Straße über den Pass von Sóller gesperrt wurde. Von einem Ausflug in die Tramuntana ist dieser Tage lieber abzusehen. Was Sie sonst zu Ostern auf Mallorca machen können, lesen Sie hier.

Zu einem Zwischenfall kam es auch am Nachmittag in Palma de Mallorca. Gegen 15 Uhr kippte eine Palme auf dem Paseo Sagrera um. Der Weg war zu dem Zeitpunkt voller Touristen. Zum Glück traf der stürzende Baum niemanden. Die Feuerwehr zersägte die Palma in kleine Stücke. /rp