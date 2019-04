Feuerwehr auf Mallorca bekämpft Waldbrand bei Andratx

Feueralarm auf Mallorca: Wie die balearische Umweltbehörde Ibanat am Freitag (26.4.) bei Twitter bekannt gab, ist am Mittag ein Waldbrand im Gemeindegebiet Andratx entflammt. Rettungskräfte sind vor Ort im Einsatz. Inzwischen ist das Feuer stabil, wie es kurz vor 16 Uhr hieß. Betroffen sei eine Fläche von rund 1,5 Hektar, vorwiegend Buschwerk.



Einen ersten Hinweis auf Flammen in der Gegend um den Camí de Son Pericasses zwischen Port d'Andratx und S'Arracó war in der Notrufzentrale gegen 13.30 Uhr eingegangen. Sowohl die Ortspolizei, als auch die Feuerwehr von Mallorca und das zuständige Naturinstitut Ibanat selbst sandten zahlreiche Beamte zur Sicherung der Brandstelle. Insgesamt sind zwei Löschhubschrauber, ein Motorspritzwagen und zehn konventionelle Einsatzfahrzeuge vor Ort. Die Helikopter schöpften Wasser aus Pools in der Umgebung, um die Flammen zu bekämpfen. Die mögliche Brandursache war zunächst unklar. /somo/ff